Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.
BOLU
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, Bolu İli genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin bugün tatil edilmesine karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.
NİĞDE
Niğde Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta okulların 19 Ocak Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca yine kar yağışı nedeniyle Ereğli Ayrmı ile Uluskışla-Pozantı Karayolu'nun da saat 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.
KARAMAN
Karaman kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin cuma günü izinli sayılacağı kaydedildi.
BAYBURT
İl Milli eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Bugün öğleden sonra ve yarın İl genelinde fırtına beklendiğinden Valiliğimizin talimatı ile taşımalı öğrencilerimize 1,5 gün tatil verilmiştir. Bugün öğleden sonra taşımalı öğrencilerimizin karneleri verilecektir."
NEVŞEHİR
Nevşehir valiliği de tatil haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 09 OCAK 2017 günü Nevşehir merkezi ve tüm ilçelerinde okullar bir gün tatil edilmiştir" denildi.
— Nevşehir Valiliği (@NevsehirValilik) January 8, 2017
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