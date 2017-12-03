Son dakika! Kartal'da günlük kiralanan evde öldürülen Aleyna'nın şüphelilerinden Mesut V. yakalandı

Kartal'da günlük kiralanan bir evde öldürülen 17 yaşındaki Aleyna C.'nin şüphelilerinden biri olan Mesut V. Kartal'da yakalandı. Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, şüpheli sorgulanma üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürelecek.





17 yaşındaki Aleyna C., Kartal'da günlük kiralanan bir evde tabancayla vurularak öldürülmüştü.

kartal