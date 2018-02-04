İstanbul Kasımpaşa'da bir binada 15:00 sularında yangın çıktı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın yakınlarında bulunan binadan alevler yükseliyor. Olay yerine çok sayıda iftiaye ekipleri sevk edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden gelen bilgilere göre; yangın, Kasımpaşa'da Deniz Hastanesi'nin arka tarafında bulunan Akbaba Yokuşu'ndaki bir binanın çatı katında çıktı. İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken, yangın kontrol altına alındı.

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