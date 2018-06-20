Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’in bulunması için 6’ncı günde çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Leyla’nın babası Nihat Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kızının bulunması için destek talebinde bulunarak, “Kayseri’deki 3 çocuğun kaybolmasında oluşturulan özel ekip buraya da gelsin” dedi.
Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla 6’ncı günde jandarma, AFAD ve güvenlik korucuları köy ve çevresindeki arazi, kanal, dere ve evlerde sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı.
Kızının bulunması için çaba gösteren ekiplere teşekkür eden Nihat Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek talebinde bulundu.
Kızının kaçırıldığından tamamen emin olduğunu belirten Nihat Aydemir, “Şuanda gelişme yok. Tüm köy abluka altına alındı. Bütün ekipler bize yardım etmeye çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Benim çocuğum yüzde bir milyon kaçırıldı. Yüzde bir milyon diyorum. Bu çocuk büyük olasılıkla Ağrı’da. Ağrı’dan fazla uzağa gidemez. Benim çocuğum buralardadır. Kaçıran şahıs Allah rızası için geri getirsin. Benim çocuğum daha yemek yiyemiyor. Süt içiyor. Eğer beni duyuyorsa elini vicdanına koysun, çocuğuma süt versin. Benim çocuğumu korkuyorsa bu şahıs götürüp bir yerlere bıraksın.” dedi.
"KAYSERİ'DEKİ 3 ÇOCUĞUN KAYBOLMASINDA OLUŞTURULAN ÖZEL EKİP BURAYA GELSİN"
Kayseri’de, 2009 yılında Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Dilruba ve 7 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin kardeşler ile komşuları 10 yaşındaki Türkan Ay isimli çocukların kaybolması olayını hatırlatarak kurulan özel ekibe değinen Nihat Aydemir, “Özel ekibe de sesleniyorum. Onlar da bize yardım etsin. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanım bize yardım etsin. Benim çocuğumu bulalım. Çok perişanız. Özel ekibin gelmesini istiyorum. Bize yardım etsinler” diye konuştu.
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