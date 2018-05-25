Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kamuoyunda " KCK ana davası" olarak bilinen ve 608 klasörden oluşan terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada, yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri karara bağladı.
4. Ceza Dairesi, terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince 190 sanığın yargılandığı ve 154'ü hakkında kararın verildiği davada, 139 sanığın itirazını değerlendirdi.
Toplam 608 klasör ve 11 bin 84 sayfadan oluşan dava dosyasını inceleyen mahkeme, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan sanıklar Kamuran Yüksek, Mehmet Taş, Erdem Kızılkaya, Hüseyin Yılmaz, Salih Akdoğan, Turan Genç, Senanik Öner, Kemal Aktaş, Çimen Işık, Zöhre Bozacı, Mehmet Nimet Sevim, Lütfi Dağ, Bayram Altun, Ahmet Birsin ve Mehmet Akın'a yerel mahkemenin verdiği 21 yıl hapis cezasını uygun buldu.
Yine aynı suçtan sanıklar Ercan Sezgin, Şinasi Tur, Ahmet Makas, Mazlum Tekdağ, Mükail Karakuş, Ümit Aydın, Seda Akbaş Can, Ali Şimşek, Necdet Atalay, Abdullah Demirbaş, Olcay Kanlıbaş, Tuncay Korkmaz, Tayip Temel ve Ercan Akyol'a verilen 18 yıl hapis cezasını da yerinde bulan mahkeme, sanık Akyol'un, aynı suçtan Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam ettiği için hakkındaki hükmün bozularak, dosyasının Adana'daki davayla birleştirilmesine karar verdi.
Sanıklar Hasan Hüseyin Ebem, Abbas Çelik, Zülküf Karatekin, Nadir Bingöl, Ahmet Erdem, Cibrahil Kurt, Yurdusev Özsökmenler, Mehmet Hatip Dicle, Nihayet Taşdemir, Pınar Işık, Elif Kaya, Yüksel Baran, Pelgüzar Kaygısız, Pero Dündar, Sara Aktaş, Zahide Besi, Musa Farisoğulları, Adil Erkek, Mahmut Okkan ve Burhan Karakoç'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun bulan 4. Ceza Dairesi, sanıklar Demir Çelik, Mehmet Tarih, Hasan Fırat Üner, Hasan İraz, Celal Yoldaş, Ahmet Ertak, Fırat Anlı, Selim Sadak, Hüseyin Kalkan, Songül Erol Abdil, Etem Şahin, Emrullah Cin, Fikret Kaya, Aydın Budak, Leyla Güven, Gülcan Şimşek, Nuran Atlı Söyler, Abdullah Akengin, Şeyhmus Bayhan, Ahmet Zirek, Engin Kotay, Kerem Duruk, Esma Güler, Özlem Yasak, Rojda Balkaş Akyüz, Mesut Çetin, Ramazan Ödemiş, Ramazan Deve, Muharrem Erbey, Tuncay Ok, Ahmet İlhan ve Mustafa Doğru'ya aynı suçtan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını da yerinde buldu.
AHMET TÜRK VE BAZI SANIKLARA BERAAT
Heyet, sanıklar Ebru Günay, Siracettin Irmak, Servet Özen, Bahri Çeken, Hasan İnatçı, Rahmi Özmen, Ahmet Cengiz, Hüseyin Bayrak, Hacı Erdemir, Heval Erdemli, İhsan Uğur, Sebahattin Dinç, Selahattin Elçi, Kazım Kurt, Garip Kandemir, Zora Erdede, Zeynep Boğa, Takibe Turgay, Alaattin Aktaş, Fethi Suvari, Mehmet Deviren, Nizamettin Onar, Zeynel Mat, Atilla Koca, Mehmet Nesip Gültekin, Aygül Arat, Resul Erkaplan, Abdulserdest Tan, Serdar Zirik, Abdullah Aflatun, Abdurrahim Barandağ, Abdullahhalık Katar, Abdulgafur Şen, Ekrem Elbat, Gülistan Dehşet ve Ahmet Türk hakkındaki beraat kararını onadı.
Mahkeme, sanık Ferhan Türk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili hükmü yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle bozdu.
Zübeyda Zümrüt'e "örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıl, sanıklar Mehmet Güzel ve Mehmet Aksünger'e de aynı suçtan verilen 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasının yasaya uygun olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahim Tanrıverdi, Mustafa ile Osman Ocaklık, Nazim Çağlak, ve Türki Gültekin hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 6 yıl 9 ay ve sanık Murat Tuğrul hakkında da aynı suçtan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını da yerinde buldu.
Sanıklar Veysel Yıldırım ve Adnan Bayram'la ilgili beraat kararını uygun bulan 4. Ceza Dairesi, aynı suçtan Veysel Akar'ın 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı hükmü yeterli delil olmadığı gerekçesiyle bozdu ve beraatine karar verdi.
Ayrıca mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Cengiz ile Mehmet Hatip Dicle'nin "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ve 600 lira para cezasına çarptırıldığı kararın yeniden değerlendirilmesine hükmetti.
Öte yandan, sanıklar Pero Dündar, Ebru Günay, Musa Farisoğulları ve Kemal Aktaş gibi bazı isimlerin HDP'den milletvekili adayı oldukları öğrenildi.
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