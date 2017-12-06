Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı. Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturmanın konusu "Cumhurbaşkanına hakaret"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, dünkü açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Suç duyurusuna ilişkin Twıtter'de açıklama yapan Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu,Yargı eliyle korumaya yönelik çabalarımız tavizsiz bir şekilde devam edecektir" demişti.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

kemal kılıçdaroğlu

son dakika

kılıçdaroğlu soruşturma

haberler