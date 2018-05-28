CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara Minibüsçüler Odası ziyaretinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "36 bin aracın Temmuz ayı itibarı ile engelli rampasına sahip olması lazım. Bu sayıyı bu sürede üretebilecek dünyada fabrika yok. Bunun ertelenmesi lazım. Esnafın sermayesi bu minibüs, sermayede KDV olmaz." diye konuştu.
CHP liderinin açıklamaları şöyle:
"Hayatımın uzun bir döneminde minibüslere bindim. Eşim ve çocuklarım da bindi. Hala da biniyorlar. Sizler hayatımızın önemli bir parçasısınız. Sizler birer kamu hizmeti yapıyorsunuz. Kamu hizmeti yapanların zarar etmemesi lazım. Siyasetçilerin görevi sizin önünüzdeki engelleri kaldırmak, hayatınızı idame etmenize yardımcı olmak."
"36 bin aracın Temmuz ayı itibarı ile engelli rampasına sahip olması lazım. Bu sayıyı bu sürede üretebilecek dünyada fabrika yok. Bunun ertelenmesi lazım. Esnaf, bu minibüsleri alacaksa KDV'nin olmaması lazım. Esnafın sermayesi bu minibüs, sermayede KDV olmaz."
"Bir arkadaşım bana 2 makbuz gösterdi. 1'er saat arayla yazılmış 2 ceza. Bu kadar ağır cezalar yazılamaz, yazık günah. Bunların düzeltilmesi lazım. Yanlış, doğru tartışmanın ötesinde, bu kadar ağır cezalar yazılmaz."
"Daha düne kadar içimizden arkadaşlar CHP entellerin partisi demişlerdir. Sizin sorununuzu dinlemez demişlerdir. Söylüyorum, ben de sizler gibiyim. 7 kardeşiz, üniversiteye giden bir tek benim. Sizin derdinizi çözecek insanın, sizin derdinizi bilmesi lazım. Her gün 7 saat direksiyon sallamak, aynı güzergahta gitmek kolay mı? Oturacaksın sarayında, evinde, köşkünde, sallamak kolaydır. Alınteri ile para kazanmak zordur."
"16 yılda kaç lira faiz ödendi bilen var mı? Yok. Bir grup faiz lobisine 155 milyar 35 milyon dolar ödendi. O cezalar neden kesiliyor? Size şu fiyattan, bu aracı alacaksınız diye neden dayatma yapılıyor? Bu gerçekleri görmeniz lazım. Bir hükümet yakayı tefeciye kaptırmışsa, faturayı siz ödersiniz, kimse kusura bakmasın. Artık birlikte hareket etmezsek, bana bir şey olmaz baştan söyleyeyim. Size olan olur. Altınızdan minibüsleriniz de gider. Bir KHK ile minibüslerine el koyun diyebilir mi? Diyebilir. Bir yerde can ve mal güvenliği olmak zorunda."
"Emeklilikteki haliniz ne olacak, ben size söyleyeyim. Prim yatıracaksınız. Gittiniz yatırdınız. 20008'den önce en düşük primden yaparsanız, 1800 TL elinize geçiyordu. Bugün emekli olursanız 843 TL geçecek elinize. Neden 1000 TL eksik? Mazot mu düştü, dolar mı düştü, minibüs mü ucuzladı, hayat mı kolaylaştı? Sizin sırtınızdan neler yapılıyor, sizin haberiniz yok arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bu memlekette aradığımız tek şey huzur. Huzurun olması için herkesin görevini yapması lazım."
"Alınteri dökenlere hangi hizmet verildi, bana söyleyin? Bana bir örnek verin. Kendi hayatınızdan bir örnek verin. Sanmayın ki sadece Ankara'daki minibüsçüler şikayetçi. Mazot fiyatları sürekli artıyor, sebebi siz misiniz? Bu mazotun yükselmesine neden olan kim? Ne dış güçleri. Dolarda bir şey olduğu yok, eriyen TL. Biz yanlış yere bakıyoruz, TL'ye bakmamız lazım. Her şeyi dolara endekslemişler. Hepimizin yeniden düşünmesi lazım. Zarara uğrayacak olan da, faturayı ödeyecek olan da sizsiniz. Faturayı çalışan öder. Yazın cezaları diyecekler, bitir bu makbuzu gel diyecekler. Polis de amirine hesap verecek, herkese yazıyım cezayı diyor. Makbuzu verirken bana hesap sormasınlar diyor."
"Benim isteğim, birlikte hareket edersek, adaletten, haktan, hukuktan yana olur, oyumuzu kullanırsak, bu memleketi hep birlikte cennet gibi yaparız. Neyimiz eksik. Namuslu siyaset eksik arkadaşlar, namuslu siyaset. Siyasetçinin halkına hesap vermesi lazım, hesap vermeyen siyasetçi mi olur? Bunu birlikte başarmak zorundayız. Bizi ayrıştırıyor, bölüyorlar. İnsanın inancı, kimliği ile oynanır mı?"
"Ortadoğu'ya barışı getireceğiz. Göreve gelir gelmez, OBİT'i kuracağız. Irak, İran, Suriye, Türkiye masaya oturacağız. Neden kavga ediyoruz. Orada da Kürt var, burada da var. Orada Türkmen var, burada Türk var. Orada Ezidi var, burada da Ezidi var. Ortadoğu'yu barış havzasına çevireceğiz. OBİT'i kurunca dolar yağacak, göreceksiniz."
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