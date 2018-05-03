CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Gazeteler özgür fikirlerini aktarabilmeli. Gazetecilikte sendika zorunlu olmalı. Basın İlan Kurumu yeniden yapılandırılmalı." dedi.

Devlet Bahçeli'nin ' FETÖ'nün seçmen ayağı da olabilir' sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Ne istediniz de vermedi? Türkiye'yi verdi. Devletin namusunu, kozmik odasını sen FETÖ'ye açmadın mı, bundan büyük siyasi ayak mı olur? FETÖ'nün siyasi ayağıyla işbirliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Ne demek FETÖ'cü mü değil mi? Sen FETÖ'cü arıyorsan 'milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım' diyen adama bakacaksın. Şimdi seçmen FETÖ'cü mü değil mi ona bakalım. Nereden bileceksiniz siz onu? Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmenlere çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız, o adayları, cumhurbaşkanı adayı yapınız." dedi.

"2 gün önce 1 Mayıs'tı alın teriyle çalışanların bayramıydı" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir ülkede milyonlarca gencimiz işsiz ise hangi bayramı yapacaklar? İşsizlik milletin canına tak etmiş. Adana'da 39 yaşında bir vatandaşımız intihar etmeye çalışıyor. Şunu söylüyor; 'Kızımın doğum günü, cebimde 50 kuruş var. Ekmek alacak param yok, intihar etmek istiyorum.' Rahmetli Ecevit döneminde yazar kasa fırlatıldı diye aylarca haber oldu. Sarayın önünde kendisini yakan vatandaş haber bile olmadı. Bizi eleştiri üzerinden haber oldu. İşsizlik sorunu kesinlikle çözülmeli. Taşeron işçilik, çağdaş kölelik sistemi. Hala onbinlerce taşeron işçiye kadro verilmedi. Sözümüz söz, kadrolarını vereceğiz. Analarının ak sütü gibi helaldir. Asgari ücreti ilk biz dedik, '1500 TL olmalı' diye, 'vay nereden bulacaksınız parayı dediler.'" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayımız herkesi kucaklamalı diyen Kılıçdaroğlu, "Biz çifte standart nedir bilmeyiz. Emekliye 100 TL ikramiye veriyorlar. Biz dediğimizde kıyameti koparmışlardı. Tüm emeklilere sesleniyorum, bu kardeşiniz bunu dillendirmeseydi 1 lira bile alamazdınız. Peki göreviniz ne emekli kardeşim, namuslu siyaset yapan insanlara sahip çıkmalısınız. Emekliye 1000 TL veriyor sadaka gibi. Siz malı götürdünüz. Daha fazlasını vereceksiniz, daha fazla." dedi.

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