CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de partisinin il başkanlığı binasının açılışında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar:

"Şimdi büyükelçiliği taşıyorlar. Ben bunu parlamentoda eleştirdim. Erdoğan, "Doğ Kudüs'te büyükelçilik açacağız" dedi. Aylar geçti bekliyorum. Yüreğin yetiyorsa git aç, ben de seni sonnuna kadar alkışlayacağım. Lafla peynir gemisini yürütmeye çalışıyorlar. Emevi Camisi'ne namaz kılmaya gideceklerdi, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Artık tamam. Vallahi de tamam, billahi de tamam. Yeter, bu milletin yakasından düşmesi lazım."

"Allah'ın izniyle en geç 4 yıl içinde bu ülkede, çiftçinin alnının terinin karşılığını aldığı bir ülke olacağız. Üzüm, kabak, her şey dışarıdan geliyor. Bizim bir numaralı sorunumuz işsizlik bunu çözeceğiz. 5'inci yıl keyfini süreceğiz, sözümüzü tuttuk, bize oy verin diyeceğiz. Bu ülkeye kardeşliği, huzuru getireceğiz. Kimseyi kimliğinden ötürü ötekileştirmeyeceğiz."

"Parayı nereden bulacaksın diyor? Taşerona kadro dedik, olmaz diyordun, oldu. Emekliye bir maaş ikramiye dedik, bin lira verdin. Yetmez ama olsun. Seçim beyannamemizi açıklayacağız. Faize karşıyız diyor, düşüreceğim diyor. 16 yıldır düşürmedin de, 24 Haziran da mı düşüreceksin?"

"Halkı yüceltmek bizim görevimizdir, bunun için mücadele edeceğiz. Kadınların iradesi, sezgisi güçlüdür. Cumhuriyet bir kadın devrimidir, kimse unutmasın."

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