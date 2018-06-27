CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30,8 oy oranı ile 2'nci olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da kucaklıyoruz" dedi.

CHP il başkanlarına da seslenen Kılıçdaroğlu, "İl başkanlarıma talimatımdır: Muharrem İnce'yi karşılayacaksınız, heyecan içinde gezdireceksiniz, ğurlayacaksınız" dedi.



CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde aldığı yüzde 30,8 oy oranı ile 2'nci olmuş, Türkiye'nin 81 iline ziyarette bulunacağını ve teşekkür edeceğini açıklamıştı.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bugün çok mutluyum havuz medyasında ilk kez manşet olduk. Havuz medyasında manşet olduysak demek ki yaptığımız iş doğru. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, dışlamak gibi amacım yok. Herkesi, 81 milyonu kucaklayacağız. İl başkanı, ilçe başkanı gelmek isteyenler oldu. 'Gelmeyin' dedim. 'Herkes işini yapsın' dedim."



"MUHARREM İNCE BİZİM BİR DEĞERİMİZDİR"

"Biz önümüzdeki seçimlere önemli bir hazırlıkla gideceğiz. Türkiye'yi demokrasiye kavuşturmak için mücadele edeceğiz. Bu seçimler klasik seçimler değildir. Herkesi kucaklayacağız. Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu bilsin. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz demokrasi adamıyız. Haktan, hukuktan yanayız. Birlikte yürüyeceğiz."



"İL BAŞKANLARINA TALİMATIMDIR: İNCE'Yİ KARŞILAYACAKSINIZ"

"Hiç kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonu kucaklıyoruz, sevgili arkadaşım Muharrem İnce '81 ili gezeceğim' diyor. İl başkanlarıma talimatımdır: Karşılayacaksınız, heyecan içinde gezdireceksiniz. Uğurlayacaksınız. Hiçbir tereddütünüz olmasın."