Yüksek Seçim Kurulunun ( YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Mükerrer sayıda yayımlanan 952 sayılı kararda cumhurbaşkanı, 953 sayıya kararda ise milletvekili seçimine ilişkin kesinleşmiş veriler paylaşıldı. Buna göre, yurt içinde cumhurbaşkanı seçiminde 56 milyon 322 bin 632 kayıtlı seçmenin 49 milyon 671 bin 344'ü oy kullanırken, oyların, 48 milyon 562 bin 84'ü geçerli, 1 milyon 109 bin 260'ü geçersiz sayıldı. Seçimler, yüzde 88,19 katılım ile gerçekleşti.
Geçerli oyların adaylara dağılımında, AK Parti’nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, toplam oyların 26 milyon 330 bin 823'ünü (yüzde 52,59) alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşıldı. Diğer adaylardan Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 (yüzde 30,64), Meral Akşener 3 milyon 649 bin 30 (yüzde 7,29), Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 794 (yüzde 8,40), Temel Karamollaoğlu 443 bin 704 (yüzde 0,89) ve Doğu Perinçek 98 bin 955 (yüzde 0,20) oy aldı. Söz konusu kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mal bildirimi de yer aldı.
Milletvekili genel seçiminde yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 444'ü oy kullanırken, oyların 50 milyon 137 bin 175'i geçerli, 1 milyon 52 bin 269'u geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yurt içindeki sandıklarda 88,18, yurt dışı ve gümrük kapılarındaki sandıklarda ise yüzde 50,09 oldu.
Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranlarına göre AK Parti toplam 21 milyon 338 bin 693 (yüzde 42,56) oyla parlamentoda 295, CHP 11 milyon 354 bin 190 (yüzde 22,65) oyla 146, MHP 5 milyon 565 bin 331 (yüzde 11,10) oyla 49, HDP 5 milyon 867 bin 302 (yüzde 11,70) oyla 67, İYİ Parti 4 milyon 993 bin 479 (yüzde 9,96) oyla 43 milletvekili kazandı.
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