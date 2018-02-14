CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin terör örgütü PYD'ye desteğine ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin tavrını çok açık ve net ortaya koyması lazım. Ben Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayım. Esad'la bağlantı kurmamız gerekiyor, "Sen YPG'ye, PKK'ya karşı mısın, ben de karşıyım. Beraber mücadele edelim" dememiz lazım. Soçi'de nasıl görüşüyorlar. Siyasette düşmanlık olmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

"TILLERSON'A TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERMELİ"

Tillerson'a Türkiye sert tepki göstermeli. Bu konuda alınacak her tavra her türlü desteği veririz. Amerika terör örgütlerine destek vermeye devam ederse kapatırsın. Esad'la zaten görüşüyorlar. Bunu devleti yöneten en yetkili ağızdan bana ifade edildi. Birden fazla kanalla görüşüyorlar.

"SEÇİM KARARINI BİR KİŞİ ALACAK"

Ben bazı belediye başkanları görevden alındığında veya kayyum atandığında oralarda hemen seçim yapalım demiştim. Ama buna karşı çıktılar. Şimdi seçim kararını alacak olan parlamento değil aslında. Bir kişi, tek adam alacak. Kararı o alacak, öbüt tarafa dikte ettirecek. Çünkü parlamentodaki AKP grubunun bağımsız bir iradesi yok.

"REFERANDUMDA 51.2 ÇIKTI"

Referandumda 51.2 Hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki evet çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.

Biz siyasetimizi kendi parti programımız çerçevesinde yaparız. Erdoğan da zaman zaman doğruları söylüyor. Dünkü grup toplantısında bu faizlerle işsizlik önlenmez diyor, dedim ki doğruyu söylüyor.

"HER SİYASİ PARTİNİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI TAVRINI ORTAYA KOYMALI"

(HDP) Siyasi partiler yasasına göre kurulmuş, kurultayını, kongrelerini yapan, parlamentoya çıkıp siyasi görüşlerini açıklayan bir parti. Benim terör konusundaki, siyasi partiler ve terör konusundaki düşüncem çok açık ve net. Her siyasi partinin çok açık ve net terör ve terör örgütüne karşı tavrını ortaya koymalı. Bu açık ve net tavır konmadığı için pek çok sorun Türkiye'nin gündemine getirilip konulabiliyor.

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