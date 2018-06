CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde yaptığı konuşmada esnafa bazı vaatlerde bulundu.

Malatya temasları çerçevesinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (MESOB) ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete emekli maaşları ve AVM’ler konusunda eleştiride bulundu. Göreve gelmeleri halinde esnaf bakanlığı kuracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Değerli esnaf kardeşlerim gerçekten de Malatya’ya her gelişimde sizleri ziyaret ederim, kabul dersiniz, sıcak davranırsınız. Ben de sorunlarınızı dinlerim. Esnafın bir özelliği var. Anadolu’nun kadim kültürünü esnaf içselleştirmiştir. Ahi evran kültüründen gelmiştir. Esnafın bizim toplumumuzda ayrı bir önemi vardır. Yani hayatımızda ticaretle ilk tanıştığımızı kişi esnaftır. Esnaf dünyanın her yerinde vardır. Bizim anayasamızda şöyle bir yasa vardır, devlet esnafı ve sanatkarı koruyacak tedbirler alır. Dün Adana’daydım. Gittiğim her yerde bir esnaf bakanlığından bahsederler. Hiçbir parti ben esnaf bakanlığı kuracağım demiyor ama biz diyoruz. Allah’ın izniyle Muharrem İnce gelince ilk yapacağımız iş esnaf bakanlığı kurmak olacak. Sanayicinin bakanlığı var ama esnafın yok" dedi.

“AVM’LERİ SINIRLAYAN BİR KANUN GETİRDİ AMA AVM LOBİSİ ADAMI GÖREVDEN ALDIRDI"

Kılıçdaroğlu AVM’lerin esnafın en büyük sorunu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esnaf demek illaki dükkan sahibi olmak değil. Kimisi direksiyon sallıyor, kimisinin bakkal dükkanı var. Hayatın her alanında tutunmaya çalışıyorsunuz. Devlete yük olmuyorsunuz. Verginizi de ödüyorsunuz. AVM’leri şikayet edin dedik, biz onlarla baş edemeyiz dediler. Gücümüz yetmiyor dediler. Niye gücünüz yetmiyor arkadaş. Birlik olacaksınız, kim açıyorsa ona oy veremeyeceğiz diyeceksiniz. Güce teslim olunca kaybedersiniz. Sayın Ali Coşkun vardı, bunların bakanıydı. O AVM’leri sınırlayan bir kanun getirdi ama AVM lobisi adamı görevden aldırdı. Ona sahip çıkıldı mı, o esnaf düşündü mü, hayır. AVM’ler ekmek peynir gibi her yere yayılıyor. Ama sizi ciddiye alan yok. Şimdi zincir mağazalar var. Her yerde var bunlar. Bunlarla nasıl baş edeceksiniz. Zincir mağazaları CHP mi kurdu? Bunlara oy verirseniz daha çok ağlarsınız. Ben 'doğrucu Davut'um. Ben esnafın hakkını savunurum. Esnaf iş yerini kapatırsa nasıl yaşayacak? Türkiye’yi düşünmemiz lazım. Bir kira stopajı belası var başımızda. Dükkan kiralıyor, kira stopajını ödetiyor. Biz diyoruz ki esnafı kiraz stopajından kurtaracağız. Bilmediğiniz bazı gerçekler var. Sigorta primleri çok yüksek. 500-600 lira ödüyoruz. Bugün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye 7 küsur büyümüş. İçinizde büyüyen var mı, esnaf büyüdü mü, kim büyüdü? Büyüyen rantiye sınıfı, onlar büyüdü. Sizi diğerlerinden ayıran şudur. Klasik siyasetin dar eksenine vatandaş sıkıştırıldı, biz çıkarmak istiyoruz. İnanç üzerinden, kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yazıktır, günahtır. Bu esnaf niye zarar ediyor kar etmesi lazım.”

“BEN AYDA 15 BİN PARA ALIYORUM, BENİM DERDİM YOK Kİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli maaşlarında reform adı altında büyük düşüşler yapıldığını iddia ederek, "Bugün Bağkur esnafı gidip sosyal sigortalara dilekçe verip emekli olmak istese, emekli aylığı olarak 840 lira aylık bağlıyorlar. 1 Ekim 2008’den önce olsaydı, bin 800 lira olacaktı. Aradan 10 yıl geçti 840 lira. Başka bir demokratik ülkede olsa kıyamet kopar. Bunu ne diye sattılar, SGK’da reform yapıyoruz diye. Buyurun size reform. Kira bedelleri mi düştü, ne düştü de hangi gerekçeyle maaşlarda kesinti yapıyorsunuz. Sadece sizin için değil, Çiftçi emekli olmak istese 621 lira bağlanır. 2008’den önce başvurulsa bin 261 lira maaş alacaktı. Nasıl oluyor bu, esnaf ayda 800 lirayla nasıl geçinecek. Bununla geçinilmez diyorsanız oturup düşünmeniz lazım. Sorun benim sorunum değil. Ben milletvekiliyim ben ayda 15 bin para alıyorum. Benim derdim yok ki. Ben herkesin kazanmasını istiyorum. Gelir dağılımın olduğu bir atmosferi istiyorum” şeklinde konuştu.

“BENİM ZAMANINDA SGK'NIN BORCU 2 MİLYARDI, ŞİMDİ 34 MİLYAR"

Kılıçdaroğlu, şu an SGK’nın borcunun kendi dönemdekinden daha çok olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Benim zamanımda SGK’nın borcu 2 milyardı, şimdi 34 milyar açık var. Ondan sonra Kılıçdaroğlu döneminde SGK battı diyorlar. Soruyorum bu açık ne peki? Artık daha geç emekli oluyorsun, 65 yaşında. E bu borç ne, maaşınız da az. İktidarın bunun hesabını vermesi lazım.”

“BİZ TEKNOLOJİ LİSELERİ KURACAĞIZ"

Eğitim sistemini de eleştiren Kılıçdaroğlu, göreve gelmeleri halinde teknoloji liseleri kuracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bu eğitim sistemiyle esnafın teknolojiyle geliştirmeyiz. Biz teknoloji liseleri kuracağız. Bu çocuklara biz sahip çıkmak zorundayız. Başkan her partiye eşit mesafedeyiz dedi. Ama sonuçta sizin çıkarlarınızı savunana partiye biraz kulak vermeniz gerekiyor. Bu olmadığı taktirde yürümez. Bakın kaç tane af çıktı. Gelin yeniden yapılandıracağız. Niye çıktı bu af, hangi gerekçeyle çıkıyor? Devlet şu an 322 milyar lira tahsil edemiyor” ifadelerini kullandı.

“BEYANNAMEMİZE KOYDUK, HİÇBİR EMEKLİ MAAŞI BİN 500 'ÜN ALTINDA OLMAYACAK"

Kılıçdaroğlu, göreve geldiklerinde bin 500 TL’nin altında emekli maaşı kalmayacağını da ifade ederek, “1 milyon 644 bin emekli bin liranın altında maaş alıyor. Nasıl geçinecek bunlar? Beyannamemize koyduk hiçbir emekli maaşı bin 500’ün altında olmayacak. Aksi halde sosyal devlet olamayız. Son 16 yılda ödenen faiz, dışarıya 151 milyar dolar. Nereye gidiyor, tefecilere gidiyor. Türkiye neden tefecilere teslim edildi. Sayın Erdoğan niye Londra’ya gitti, bürokratlarını gönderdi, ne işi var, neden tefecilerle görüştü? Bize borç para verin yoksa ekonomiyi götüremeyiz dediler. Faizi yükselt dediler. Şu anda dünyada Türkiye en yüksek faizle borçlanan ülkelerinden bir tanesidir. Biz faize karşıyız diyorlar, karşıysan ödeme, ülkeni tefecilere teslim etme o zaman. 30 milyar dolar Suriyelilere para harcadık. Yeter ama. Niye biz kavga ediyoruz bunlarla. Onlar bizim akrabamız. İnce cumhurbaşkanı olursa ilk işi İran, Irak ve Suriye’yi ziyaret etmek olacak. Niye Müslüman kanı aksın bu coğrafyada” diye konuştu.

