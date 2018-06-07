Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışına para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açılan tazminat davasında Kılıçdaroğlu'nun toplamda 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 110 bin, Ahmet Burak Erdoğan'a 15 bin, Mustafa Erdoğan'a 25 bin, Ziya İlgen'e 17 bin, Osman Ketenci'ye 20 bin ve Mustafa Gündoğan'a 10 bin TL ödenmesine karar verildi.

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