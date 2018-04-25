İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki kritik görüşme sona erdi.

İYİ Parti lideri Akşener her şartta cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. CHP'de dün gerçekleşen MYK ve PM'de Kılıçdaroğlu'na ittifak ve cumhurbaşkanı adayı ile ilgili görüşmeler için tam yetki verildi.

GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşen basın açıklamasında ilk sözü İYİ Parti Genel Başkanı Akşener aldı.

"ADAYLIĞIM SÜRÜYOR"

Akşener, "Türkiye'de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere bir adım attılar, biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. İçeride ne konuşuldu merak ediyorsunuzdur. 1 Nisan'da olağanüstü kurultayımızda aziz miletimize ilan ettiğimiz gibi İYİ Parti'nin yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürdüğümü paylaşmak isterim. Siyaseti geçmişten itibaren tanzim etmeye kalkanların burada başarısız olacağı açıktır. Demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum, hem Sayın Genel Başkan'a hem de arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Partinin sloganını da söyleyeylim: Türkiye ve milletimiz iyi olacak." dedi.

"DEMOKRASİ BİRLİKTELİĞİ SÜRDÜRÜLMELİ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, biz demokrasiyi savunanlar hangi parti olursa olsun 24 Haziran ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bundan yüzde yüz eminim. Demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

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