Habertürk TV'de yer alan son dakika bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın saat 13.00'da bir araya gelecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. İki lider olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele alındığı görüşmenin ardından CHP Sözücüsü Tezcan "Planlı bir görüşme değildi, ne kadar sürdü bilmiyorum." diye konuşmuştu.

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