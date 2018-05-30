CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "25 Haziran'da parlamento çoğunluğumuz olacak ve ilk yapacağımız işlerden biri çiftçinin faiz borçlarını tamamen silmek." dedi.

Kılıçdaroğlu, Şehitkamil Kongre Merkezinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenlenen buluşmada Gaziantep'in cumhuriyete ve Türkiye'ye çok ciddi katkılar sunduğunu, o yüzden Gazianteplilerin saygıyla anılmasını istedi.

24 Haziran'da seçim yapılacağını hatırlatan ve kent halkına "ellerinizi vicdanınıza koyarak sandığa gidin" diye seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gelinen süreçte bir yerde tıkandığını savunarak, "freni patlamış bir kamyonda gidildiğini, nereye gidildiğinin belli olmadığını" bildirdi.

Döviz kurlarındaki hareketliliğe değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dolar olduğu yerde duruyor, düşen Türk lirası. Dolar borcunuzu ödemek için artık daha fazla Türk lirası bulacaksınız. İş dünyası, anneler, emekliler, çiftçiler ve sanayici tedirgin. Herkesin kafasında soru işaretleri. İşçi intihar eder 'işsizim' diye, çiftçi kendini yakmaya çalışır 'geçinemiyorum' diye. Sanayici, işçi ve çiftçinin ortak özelliği vardır, üçü de üretmek ister. Güçlerini üretmekten alırlar. Rantiye sınıfında intihar eden veya kendini yakan kimseyi gördünüz mü? O zaman şu soruyu kendimize sormalıyız bu düzenden kim memnun. Düzenden memnun olan sadece rantiye sınıfı."

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin faiz lobisine teslim edildiğini, son 16 yılda bir grup faiz lobisine ödenen rakamın 151 milyar 34 milyon dolar olduğunu iddia ederek, "Yani 81 milyonun ödediği verginin bir kısmı dolarla yapılan borç nedeniyle faiz lobisine gidiyor. Türkiye bu kadar borçlanırsa talimat almak zorunda kalır. Borç aldılar, şimdi talimat alıyorlar. Dediler ki 'faizi yükselt', yükselttiler mi yükselttiler 3 puan. Dünyanın en yüksek borçlanan ülkesi Türkiye." ifadesini kullandı.

Ülkeye karşı herkesin borcunun olduğuna iddia eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de tarımında da işlerin iyiye gitmediğini belirtti.

Türkiye tarımı üzerinde 16 yıldan bu yana egemen devletlerin dayatması olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye tarımdan çıksın, Türkiye'yi biz besleyeceğiz diyorlar. 'Nohut, mercimek, soya yetiştirmeyin, hayvan beslemeyin' diyorlar. 16 yıldır hangi çiftçi hayatından memnun? Antep'in fıstığını biliyorsunuz, İran'dan fıstık ithal edeceklermiş. Bir o eksiğimiz vardı. Hepimizin sorumluğu var. Bu ülkede yaşayan herkesin tek tek sorumluluğu var. Ülkeyi kolay inşa etmedik. Boşuna demiyoruz cumhuriyetin kurucu ayarlarına yeniden dönmemiz lazım. o dönemde tarım neydi hatırlayın. Çiftçi borç içinde. Onlara söz verdik, 25 Haziran'da parlamento çoğunluğumuz olacak ve ilk yapacağımız işlerden biri çiftçinin faiz borçlarını tamamen silmek. 'Nasıl sileceksiniz' diyorlar. Sen yandaşının hem vergisini, faizini hem de ana parasını siliyorsun. Ben sadece nefes alsın diyorum."

DİĞER PROJELER

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin büyük değişim dönüşümü gerçekleştirmek zorunluluğu olduğunu, o yüzden sanayide yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğine işaret ederek, vergisini düzenli ödeyenler için teşvik kredisi geliştireceklerini bildirdi.

Çocuklarının niteliksiz okullardan kurtulmasını isteyen annelerin yüzlerini CHP'ye dönmesini isteyen Kılıçdaroğlu, eğitim alanında yapacakları projeler hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, "Hakimlerin nasıl ayrı bir kanunu varsa Öğretmenler Meslek Kanununu çıkaracağız. Öğretmenleri bu toplumun en saygın kişisi yapacağız. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında gelir almayacak. Öğretmen bu ülkenin en nitelikli kişisi olmak zorundadır. Onur duyulan ve gurur duyulan bir meslek haline getirmeliyiz öğretmenliği." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ayrıca adalet sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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