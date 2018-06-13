CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu.

Burada soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu imam hatiplerle ilgili olarak, "Biz imam hatipli gençlerle oturuyor konuşuyoruz. Gençlerle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hayat görüşlerimizi paylaşıyoruz. İmam hatiplerl siyasi partilerin arka bahçesi olmak istemiyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu kadınların eğiiminin çok önemli olduğunu belirterek, "Kadın eğitildikçe toplum gelişir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu imam hatip lisesinde okuyan kardeşlere burs verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Çorum'a gitmiştim. Bir hanımefendi ile tanıştık, eşi vefat etmişti. Kızımız da imam hatipte okuyordu. Burs verebilirsem kabul edebileceklerini söylediler, ben de burs imkanı sağladım. Bir çocuğu okutmak dünyanın en güzel şeyi." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A ÇOK YÜKLÜ TAZMİNATLAR ÖDEMEDİM"

Erdoğan'a çok yüklü miktarda tazminatlar kaybetmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben üst mahkemelerde birçok davayı kazandım zaten. Çok yüklü tazminatlar kaybetmedim. Man Adası ile ilgili gösterdiklerimi kimse yalanlayamadı. Biz davalarımızda haklıysak sonuna kadar gideceğiz. Bizi davalarla korkutmak istiyorlar. Kayseri'de de birçok davalar açtılar, hepsini kazandık." dedi.

" MUHARREM İNCE BİRİNCİ TURDA SEÇİLEBİLİR"

24 Haziran seçimi ile ilgili süreci değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Kazanacağız. Sağlıklı politika ile bu sorunların çözüleceğine yönelik bir kanaat oluştu. Muharrem İnce 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı olacak. Bir veya ikinci turda olacak. Muharrem İnce birinci turda da seçilebilir. Müthiş bir dip dalga geliyor. Parlamentoda da Millet İttifakı çoğunluğu alacak." diye konuştu.

"İLKEMİZ GERÇEKLEŞENE KADAR MİLLET İTTİFAKI DEVAM EDECEK"

"Bizim ittifakımız ilkesiz bir ittifak değil." diyen Kılıçdaroğlu, "Biz 4 siyasal parti önce ilkeleri belirledik, kamuoyu ile paylaştık. Böyle yola çıktık. Bugünkü noktaya kadar geldik. Öbür ittifakın bir ilkesi yok. Hangi gerekçe ile bir araya geldikleri de belli değil. Demokratik parlamenter sisteme yürüyeceğiz. Parlamentoda demokratik parlamanter sistemi getirmek için diğer partiler destek verirse de seviniriz. Meclis'te AK Partililer de yüzde 99 destek verecektir. İlkemiz gerçekleşene kadar Millet İttifakı devam edecek." şeklinde konuştu.

"OHAL'İ KALDIRACAĞIZ DEMİYOR, 'NEŞTER VURACAĞIZ' DİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OHAL açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu, "Kaldıracağız demiyor, neşter vuracağız diyor. OHAL'in 81 milyona zararı var. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Havuz medyası buna kızıyor. KHK ile herkesin mal varlığına el konulabilir. Patron gözaltına alınabilir. Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tahin edebilir mi? Vicdan var, ahlak var. Danıştay hakimi Muharrem İnce ile ilgili twit atıyor. Batsın senin hakimliğin. İstifa edecek. Danıştay'ın istifasını istemesi lazım" ifadelerini kullandı.

"İNCE OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS SERGİLİYOR"

Muharrem İnce'nin seçim performansını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Gayet başarılı buluyorum. İyi gidiyor. Bir yanda fabrika vaat eden, bir yanda kıraathane vaat eden. Ufku tükenenler bu ülkeyi yönetemez. Ben daha önceden tanırım onu. Öğretmen zaten. Babası kamyon şoförü. Anadolu insanı. Anadolu insanının kamyon şoförünün oğlu cumhurbaşkanı adayı demesi lazım. Muharrem İnce bu ülkenin tüm sorunlarını biliyor. Her şeyi ben yaparım, bilirim demiyor. Olağanüstü bir performans sergiliyor. Ben bekliyordum. Siyasette cumhurbaşkanlığı ile yeterli mi diye konuşuluyordu. Bence kendisini kanıtladı. Yeterli olduğu görüldü. " dedi.

"İNCE İLE KARŞILIKLI ADAYKEN DE GÖRÜŞÜYORDUK"

Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanlığı'na aday olmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Karşılıklı adayken de görüşüyorduk. Bu bir demokrasi yarışıdır. Eşit koşullarda olsun istedim. Demokrasiye inanıyorsanız rekabeti de kabul edeceksiniz" diye konuştu.

7 Haziran seçimleri sonrası koalisyon çalışmalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Ahmet Davutoğlu'nun samimi olduğunu düşünüyorum." dedi. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinin 16 Nisan referandumundaki 'evet' sonucunu tersine çevirmek anlamına geldiğini belirtti.

"DEMEK Kİ HERKESİ İZLİYOR"

Erdoğan'ın 'MİT'ten haber aldım, Diyarbakır Mitingi'ndekiler HDP'liydi' sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Demek ki herkesi izliyor. Meydana gelen herkesin kim olduğunu nereden biliyorsun? CHP'li de, HDP'li de, AK Partili de vardı. İnce'nin mitingi gayet başarılıydı" ifadelerini kullandı.

"BİZ AYDINLIKTA NE KONUŞUYORSAK, TELEFONDA DA ONU KONUŞUYORUZ"

Telefon dinleme iddiasını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Bizim telefonları dinliyorlar. Bir grup bunları Erdoğan'a servis ediyor. Erdoğan bunu söyledi, İstihbarattan aldığım bilgiye göre diyerek. Dünyada bunun algılanması şöyle olacaktır, burada demokrasi yoktur. Burası istihbarattan alınan bilgilerle yönetiliyor. Biz aydınlıkta ne konuşuyorsak, telefonda da onu konuşuyoruz. Bizim dışarıda yaptıklarımızı değil de, telefonlarımızı dinliyorlar. Bütün karanlık işlerini bunlar telefondan yapıyorlar. Biz de karanlık görüşme yok ki." dedi.

"İKTİDAR OLUNCA SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

"Pensilvanya'ya giderek icazet alınarak iktidar olunuyordu" diyen Kılıçdaroğlu, "Pensilvanya'da el ayak öpüyorlar, icazet alıyorlardı. Hükümete geliyorlardı. Gereğini yapıyorlardı. O yüzden diyor ne istediniz de vermedik diye. FETÖ'nün siyasi ayağı hükümetti. FETÖ borsası kavramını kim ortaya attı. Şu anda mücadele etmiyorlar. Parası olan dışarı çıkıyor. 33 ere müebbet verdiler, erin ne günahı var. Askeri öğrenciye müebbet hapis, onun ne günahı var. Parası olan çıkıyor, dayısı olan çıkıyor. Gerçekten mücadele etmiyorlar. Bizim mücadelemizde önce siyasi ayağı ortaya çıkarılır. Siz FETÖ terör örgütüne devletin kozmik odasını açtınız. Gerçekçi mücadele siyasi ayak ile başlar. Siyasi ayağı iktidar olunca ortaya çıkaracağız." diye konuştu.

"SAADET'E OY VERİRSENİZ, SAADET'E GİDER"

Karamollaoğlu'nun 'Ne demek Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor' sözlerine değinen Kılıçdaroğlu, "Sanki yüzde 10 seçim barajı var. Kime oy verirseniz oy ona gider. Saadet'e verirseniz, Saadet'e gider. Bir tek HDP ile Vatan Partisi'nin baraj sorunu var. Biz baraja tamamen karşıyız. Baraj 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği bir şeydir. Yüzde 10'u savunanlar darbe hukukunu savunanlar. Milli irade diyorlar, nasıl milli irade? Yüzde 9 alsanız veil sokamıyorsunuz. Yüzde 1, 2 olmalı. Makul olmalı. Yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı Meclis'e gelmelidir." dedi.

"PARAYI ÜRETİM İÇİN DEĞİL, RANTİYE İÇİN KULLANDILAR"

"Emeklinin derdini ben gündeme getirdim" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben söylemesem bunlar parayı vermezdi. Demek ki para var. Taşeronu söyledim, taşeronu getirdiler. Son 10 yılda 151 milyar dolar faiz ödediler. Demek ki para var. Rantiyeye para var. Parayı üretim için değil, rantiye için kullandılar. Biz üretim ekonomisinden yanayız. Üretmek demek, fabrikadan mal üretmek anlamına gelmiyor. Üniversiteler bilgi, sanatçılar sanat, çiftçiler ürün üretecek. Alınteri olmadan kazanan tek sınıf var, rantiye sınıfı." diye konuştu.

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