CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek olan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda adaylığını açıklayan Muharrem İnce'yi kabul etti. 36. Olağan Kurultay öncesinde Muharrem İnce'nin dışında, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da adaylığını açıklamıştı.
"NEZAKET ZİYARETİ"
Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından açıklamada bulunan İnce, kurultay öncesinde, Kılıçdaroğlu'na bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu'nu, aday olabilmesi için yeterli imzanın bulunduğu bir dosyayla ziyaret ettiğini belirten İnce, şöyle konuştu:
"İsterse, kendisine bu dosyayı bırakabileceğimi, isterse Divan'a vereceğimi söyledim. Divan'a vermemin daha doğru olduğunu söyledi kendileri. Partiyi imza baskısından kurtarmak gerektiğini söyledim. Genel başkan yardımcılarının insanlara zorla imza attırdığını, bunun doğru olmadığını, kamuoyunda tartışmalara yol açacağını, bu konuda kendisinin haberinin olmadığına inandığımı ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledim. Sayın delegeler üzerindeki bu baskının kaldırılması gerektiğini, demokratik bir ortamda, özgürce yarışmamız gerektiğini söyledim. Biz, iktidarı eleştiriyoruz. Devletin imkanlarıyla seçimlere giriyorlar, devletin uçağını, helikopterini kullanıyor diye Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyoruz. Parti içi bir yarışta da partinin imkanlarını kullanarak avantaj elde etmenin doğru olmadığını, bunun rahat, demokratik, tartışma ortamında, özgür seçimle sonuçlanması gerektiğini söyledim."
Toplu imza törenlerinin ve TBMM'de milletvekilleri için imza dosyası açılmış olmasının şık bulmadığını Kılıçdaroğlu'na ilettiğini anlatan İnce, "genel başkana destek verin" diye milletvekillerinin üzerinde baskı kurulmasının doğru olmadığını vurguladı.
"KISIR ÇEKİŞMELERE SON VERİLMELİ"
Bu durumun, partinin kamuoyunda tartışılmasına yol açacağına işaret eden İnce, "Partinin genel başkanının, delegenin imzasını alıp, oyunu alamamasının partiyi kamuoyunda daha güç duruma bırakacağını ve bu tartışmalara hiç gerek olmadığını, yeter sayıda imzamla birlikte kendi huzuruna geldiğimi ve kısır çekişmelere son verilmesi gerektiğini söyledim." dedi.
Cumartesi günü delegelerin kapalı bir ortamda özgür iradeleriyle oylarını kullanması ve herkesin sonuca katlanması gerektiğini ifade eden İnce, Kılıçdaroğlu'na başarılar dilediğini söyledi.
Muharrem İnce, açıklamasının ardından partiden ayrıldı.
GÖRÜŞME TALEBİ MUHARREM İNCE'DEN GELDİ
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, görüşme talebinin Muharrem İnce'den geldiği belirtildi.
Ayrıca, İnce bugün saat 17:00'de Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulunacak.
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