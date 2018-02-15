CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idrar yolu rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun taburcu edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

CHP'den yapılan ilk açıklamada şöyle denilmişti: "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"TABURCU OLDU"

Bülent Tezcan'dan açıklama:

Şu anda taburcu oldu. Evinde istirahat edecek. Korkacak, kaygı duyacak bir durum yok. Biraz önce size de el salladı. Kısa bir süre dinlenecek. Hekimlerin kontrolü altında çok uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Eminim, salı günü kürsüde göreceksiniz genel başkanı.

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