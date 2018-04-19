CHP lideri Kemal Klıçdaroğlu basın mensuplarının erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Haziran'da seçimleri gerçekleştireceğiz. Aydınlığın en fazla olduğu aydır Haziran. Haziran, iyilerin galip, kötülerin mağlup olduğu bir aydır. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini biliyoruz. Haziran'da söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek, huzur içinde oturacağız. Benim adaylığıma gelince, partimizin kuralı vardır, adayı parti organları belirler." dedi.

Kılıçdaroğlu, "İttifak yapacak mısınız?" sorusu üzerine ise, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" diye konuştu.

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