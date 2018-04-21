CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir otelde Balkan Rumeli Çalıştayı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere ilişlin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da hepimiz daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Daha hoşgörülü bir Türkiye'ye uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olacağını öğreneceğiz. Farklı düşüncedeki insaların yan yana nasıl gelip de Türkiye'yi birleştirmek için herkesi nasıl kucakladığını görmek için 24 Haziran'da çalışacağız" dedi.

"CUMHURİYETE BORCUMUZ VAR"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bu ülkede yaşayan herkesin cumhuriyete borcu var. O borcumuz cumhuriyeti demokrasi ile inşa etme borcudur. Bu borcu yerine getirmek bu ülkenin namus borcudur. Demokrasiyi güçlü bir kuvvetler ayrımını savunmak, üniversitelerin bilim ürettiği, üniversite hocalarının kapı önüne konulduğu değil, baş tacı edildiği bir ülkeyi inşa etmek hepimizin görevidir. Siz alimi kapının önüne koyarsanız dünyayı yok etmiş olursunuz. Hepimize görev düşüyor. Ben çalışacağım, hepiniz çalışacaksınız. Özellikle kadınlara büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Kendi çocuklarının özgür bir ülkede okula gitmesi, yetişmesi, hiçbir baskının olmadığı sokaklarında, caddelerinde özgürce gezdiği bir ülkeyi savunmak zorundayız. Bu görev hepimizin ortak görevidir."

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