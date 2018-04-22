CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda konuştu.

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Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin Dadaloğulları, Avşarları burada. Bu ülkenin güvencesi burada. Yaylalar özgürlük alanıdır. Yaylaların sıcağında soğuğunda keyif alırsınız. Ufacık keçilere bakınca güzel bir hayata tanık oluruz. Yayla hayatı bizim kadim kültürümüzdür. Elbette yaylalarda çadırlarda var. Laf aramızda henüz çay, kahve ikram edilmedi, onu bekliyorum. Benim inancımda da, köklerimde de sizin inancınız, yaşamınız var. Bu çadırlar zulme direnenlerin, Kuvayı Milliyecilerin, Dadaloğullarının, Avşarların çadırlarıdır. Ferman padişahınsa dağlar bizsimdir diyenlerin çadırlarıdır. Bu çadırlar o nedenle hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar güzel Türkçemizi yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın zulmüne karşı burada ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı söyledi, Ferman padişahınsa, dağların burada olduğunu. Bu çadırlarda hak, hukuk ve adalet var. Ben tüm insanlığın adaleti için 450 kilometre yürüdüm." dedi.

'Ülkenin beka sorunu var' diyorlar diyen Kılıçdaroğlu, "15 yılda bu ülkeyi nereye götürdüler, bunu herkes düşünmeli. Bunun partilerle alakası yok, ülke meselesidir. Tarihten örnek vereceğim; Çanakkale, 7 düvele karşı mücadele edilen Çanakkale, her ilden şehidimizin olduğu Çanakkale, o Çanakkale'de 7 düvele karşı mücadele ettik. Bu destan üzerine geldikleri gibi gittiler, devlet tek adama teslim edilmişti. Devletin padişahı dedi ki, açacaksınız o güçlere Çanakkale'yi. İstanbul'un payitahtını işgal ettiler. Onu gören bir kahraman vardı, Gazi Mustafa Kemal. Dedi ki, 'geldikleri gibi gidecekler.' 1916'da geçilemeyen yeri, 1919'da nasıl egemen güçlere teslim edersiniz. Devleti bir kişiye teslim ederseniz, 1919'da ne yaşandıysa, 1916'da ne yaşandıysa aynısını yaşayabiliriz. Bilge insanlar Türkiye'nin geleceğinden endişe ediyorlar. Bu iş memleket, adalet meselesidir." diye konuştu.

'Diyorlar ki Türkiye 80 milyon, kim doyuracak?' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hollanda mı besleyecek, İsrail mi besleyecek, Fransa mı besleyecek? Biz diyoruz ki, Türkiye'deki çiftçiler beslesin." dedi.

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