CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Ne olursa olsun sandığa gideceğiz. Siyaset yolsuzluk aracı değildir. Halka hizmet etme aracıdır. Sizden istediğim şu, elinizi vicdanınıza koyun, ülkenin çıkarlarını düşünün ona göre oy kullanın. Hangi partili olursanız olun. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Biz huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. İşçi, sanayici huzur içinde yaşasın istiyoruz. Bunların hiçbiri yok."

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