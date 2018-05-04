CHP lideri Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, "Tarih yazacağız" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER