Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile ilgili tweet atan Danıştay üyesi Aysel Demirel'e tepki göstererek, "Sen hakim misin, yoksa o partinin kadın kolları başkanı mısın? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım. Aksi halde Danıştay'da kara bir leke olarak kalacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile ilgili paylaşımda bulunan Danıştay üyesi Aysel Demirel'e tepki göstererek, "Geçen gün bir partinin genel başkanının Danıştay'a tayin ettiği hakim, kalktı bir tweet attı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Sen hakim misin, yoksa o partinin kadın kolları başkanı mısın. Kimsin sen. O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım. Ahlakı varsa, hakimlik mesleğine saygı duyuyorsa görevinden istifa etmesi lazımdır. Aksi halde Danıştay'da kara bir leke olarak kalacaktır. O bir hakim değildi, bir partinin militanı hakimlik yapamaz" ifadelerini kullandı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer zamanında yaşanan bir olaydan örnek veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Kendisi şunu söyledi 'ben CHP üyesiyim Anayasa Mahkemesi üyeliğine gidemem, gidersem Anayasa Mahkemesi'ni zedelerim, orası yüce bir mahkeme' dedi. Ayrıldı. Gitmedi. Şimdi partinin il ve ilçe başkanlıklarında görev yapan avukatlar, hakim olarak atanıyor. Adalet çöktü arkadaşlar. Hangi tarafsız mahkeme bakacak adalete. Normalde o hakimin derhal Danıştay'dan atılması lazım. Bir haksızlık ile karşı karşıya kaldığınızda başvuracağınız tek yer mahkemeler. Mahkeme çökerse yeraltı dünyasındaki mafya liderlerine gidersin. Türkiye o sürecin içerisine sokulursa çok daha karanlık bir tablo ile karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

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