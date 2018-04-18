MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '26 Ağustos'ta erken seçim yapalım' çağrısı sonrası Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de görüştü. Görüşme sonrası Erdoğan açıklama yaparak, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "2018 demokrasi yılı olacak. Hazırız, kazanacağız." dedi.

MYK sonrası açıklama yapan Tezcan, "Kararı öyle telaşla vermişler ki sınavın olduğunu unutmuşlar. Şimdi sınavın tarihini değiştirirler. Biz dün açık ve net söyledik, hodri meydan. Biz seçime hazırız. Her seçim tartışmasında söyledik, biz seçimden kaçmadık, kaçmayız." demişti.

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