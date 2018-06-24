CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sandıkların kapatılmasının ardından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sandıkların başından ayrılmayın. Güzel bir Türkiye'ye uyanacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Şunu açık ve net ifade ediyorum. Demokrasiye inanıyorsanız, ki inanıyorsunuz. Tutanaklar tutuluncaya kadar ve birer örnek alınıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz. Kamu görevlileri, siz devlet memurusunuz. Bir siyasal partinin memurları değilsiniz. Tarafsız olmanız gerekiyor. Oy sayım işleminin herkesin önünde yapılması gerekiyor. Bu süreyi büyük bir sabır ve itina ile sonlandırabilirsek güzel şeyler olacak. Yürekten inanıyorum. Güzel Türkiye'ye yarın uyanmış olacağız."