CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, 'Gel de al' diyor. 2019'da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem bunlar Kıbrıs için de söylüyorlardı 'Gel de al' diye. Rahmetli Ecevit ne yaptı? Çıktı ve gitti aldı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

17 Ağustos Marmara Depremi'nin ardından özel vergi kanunları çıkarıldı ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit toplanan her deprem vergisiyle ilgili yapılan harcamaları Başbakanlığın sitesine koyarak milletin takdirine sundu. Şimdi 'Suriyeliler için 30 milyar dolar para harcadık' dediler. Ben de çıktım dedim ki 'Bu 30 milyar doları kimin için ve ne zaman harcadık?' Kıyamet koptu, her türlü hakaret geldi. Bu ülkede 80 milyon kişi vergi ödüyor, 30 milyar dolarını sen alıyorsun Suriyelilere veriyorsun. Başımın üstüne. Ver ama kime verdin bu parayı, hangi Suriyeliye verdin? 30 milyar doları 3 milyon Suriyeliye verse herkes ev bark sahibi olurdu. Nerede bu para?

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkı için soruyorum, bana kızıyorlar 'Niye bunu soruyorsun' diye. Günün 24 saati her türlü hakarete maruz kalıyorum. Sanıyorlar ki ben geri adım atacağım, asla ve asla bir milim geri adım atmayacağım. Bu milletin hakkını, hukukunu, adaletini sonuna kadar savunacağım.

"SARRAF DAVALARINDAN VAZGEÇMEK İSTİYOR"

Rıza Sarraf gelecek senin bakanlarına milyonlarca dolar rüşvet verecek, sen o dosyayı kapacatacaksın ve bana kalkıp rızıktan söz edeceksin. Sen rızıktan asla söz edemezsin, rızık başka, haram başka. Haramla rızkı kimse karıştırmasın. Her alın terinin damlası benim başımın üstüne ama sen kalkacaksın Rıza Sarraf aleyhine tek cümle bile kullanmayacaksın. 'Bu adam sahtekardır' diyemiyor. Ben söylüyorum, bu adam sahtekardır. Yeni mi söyledim, hayır. Daha önce de söyledim. Rıza Sarraf da benim aleyhime dünya kadar dava açtı. Tazminat davaları açtı. Şu anda tazminat davaları Yargıtay'da. Dün avukatı telefon etmiş, 'Biz davalardan vazgeçmek istiyoruz' diye. İster geç ister geçme kardeşim, sahtekarın davası neyse o davanın üzerine sonuna kadar gideceğiz.

"2019'DA O ADALARIN TAMAMINI ALACAĞIM"

Yunanistan'ın Ege adalarının 18'ini işgal etti. Ya arkadaş, benim her söylediğime laf yetiştiriyorsun, bir de bu 18 adayla ilgili bir cümle kur. Cümle dahi kurulmuyor. Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, 'Gel de al' diyor. 2019'da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem bunlar Kıbrıs için de söylüyorlardı 'Gel de al' diye. Rahmetli Ecevit ne yaptı? Çıktı ve gitti aldı. Bitti o kadar. Korkudan cevap bile veremiyor. Hani sen dünya lideriydin kardeşim, herkes önünde titriyordu. Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarımızdan kaçırdık. Kimse bana millilikten söz etmesin. Kendi toprağını terör örgütüne bırakacaksın, kendi türbeni alacaksın kaçıracaksın. Sonra da kalkacaksın bana 'Ben milliyim' diyeceksin. Olmaz, ben gerekirse orada şehit olurum ama toprağımı korurum. Vatanım için her şeyi yaparım. Ege adalarının 18'inde gidecek Yunanlılar askeri birliklerini kuracak, askerlerini götürecekler orada konuşlandıracaklar, ben bunu dile getireceğim, tek cümle bile etmeyeceksin. Kimsin sen? Hani milliydin, niye demedin Yunanistan Savunma Bakanı'na 'Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anamuhalefet partisini tehdit edemezsin kardeşim.' Niye demedin?"

kemal kılıçdaroğlu

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