CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum’da sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. 1923- 2002 yıllarında bütün hükümetler döneminde harcanan paranın 713 milyar dolar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Bu paralarla o yıllarda Keban yapıldı, Karakaya yapıldı, Atatürk Barajı yapıldı, Telekom yapıldı. Depremler yaşandı, Kıbrıs Harekâtı oldu, Türkiye’ye ambargo uygulandı. Sümerbank'ıydı, Etibank'ıydı, Ziraat Bankası’ydı. Bütün bunların tamamı yapıldı. Şekerbank da yapıldı. 2003- 2017 hükümetlerinin harcadığı para 2 trilyon 94 milyar dolar. Fabrikaları sattılar. Başta Telekom olmak üzere bankaları sattılar, hepsini sattılar.” Türkiye’de para olduğunu ancak namuslu siyaset eksikliği bulunduğunu kaydederek "Biz Türkiye´yi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Dolayısıyla hepimize görev düşüyor" şeklinde konuştu.

İMAM HATİPLİ İKİ KARDEŞE BURS

Gazete Habertürk'ün haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’un Güney Köyü’nde, 2 yıldır burs verdiği imam hatip öğrencisi kardeşleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce babalarını kaybeden Osman ve Özge Biçer ve anneleri Emine Biçer ile sohbet etti. Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan lise son sınıf öğrencisi Özge Biçer, “Hedefim ilahiyat fakültesine gitmek”, Osman Biçer de “Makine mühendisliğine gideceğim” dedi.

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