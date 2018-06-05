CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İş dünyası sadece kendi alanında değil, hem dünyayı hem Türkiye'yi yakından izleyen, sorunları yakından gözleyen, çözüm üretme konusunda da bir şekliyle kendi düşüncelerini aktaran dinamik bir yapı. Bu da Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli." dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başta olmak üzere aralarında Murat Özyeğin, Ümit Boyner, Rahmi Koç, Levent Çakıroğlu, Bülent Eczacıbaşı, Muharrem Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu TÜSİAD üyeleri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, iş dünyası temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.
Görüşme kapsamında ekonomi, dış politika, eğitim başta olmak üzere hayatın her alanı ile ilgili TÜSİAD üyelerinden çok değişik sorular geldiğini bildiren Kılıçdaroğlu, kendilerinin de samimiyetle o soruları yanıtladıklarını aktardı.
Kılıçdaroğlu, sorunları nasıl çözeceklerini, sorunları çözmek için hangi çabaları gösterdiklerini ve nasıl çalıştıklarını iş dünyasına anlatma fırsatı bulduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bize bu fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Siyasi partilerin görevi zaten ülkede varolan sorunları çözmek ve bu konudaki düşünceleri kamuoyuna aktarmak. İş dünyasının, bizimle, ekonomi ile, dış dünya ile ilgili merak ettiği bizim çözümlerimiz konusunda soruları ilettiler, bizler de samimiyetle sorulara yanıt vermeye çalıştık. Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var.
Demokrasi çıtasını yükseltmeye, katma değeri yüksek ürün üretmeye, eğitim sistemini çağdaş normlara uydurmaya, dış politikada bütün kesimleri kucaklayan barışçıl politika üretmeye, Ortadoğu'da temel aktör olmaya ihtiyacı var. Bütün bu sorunlar bir şekilde masaya geldi ve güzel sorular soruldu iş dünyası tarafından. İş dünyası sadece kendi alanında değil, hem dünyayı hem Türkiye'yi yakından izleyen, sorunları yakından gözleyen, çözüm üretme konusunda da bir şekli ile kendi düşüncelerini aktaran dinamik bir yapı. Bu da Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli."
"TOPLANTININ İLK SETİNİ KILIÇDAROĞLU BAŞLATTIK"
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Kılıçdaroğlu'na davetlerini kırmadığı için teşekkür ederek, "TÜSİAD'ın bir dönemdir geleneği gibi olan, seçim öncesi gerek siyasi liderlerimizi gerek şu döneme özgü olarak Cumhurbaşkanı adaylarını ağırlama, üyelerimizle istişare yapma konusunda yapmış olduğumuz toplantının ilk setini Kılıçdaroğlu ile başlattık." dedi.
Bilecik, şunları kaydetti:
"TÜSİAD'ın bu meselelere bakarken 25 Haziran itibarıyla programlarının ne olduğu, bu programlar dahilinde ne gibi çözümler ortaya koyacak, nasıl bir ekonomi modeliyle bundan sonraki dönemi görüyorlar... Bu konularda çok keyifli bir istişare oldu.
Sadece ekonomi değil, bunun yanı sıra AB üyelik ve entegrasyon sürecini ve Gümrük Birliği sürecini, kadınlar meselemizi, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuk. Buna benzer birçok konuda faydalı bir istişare şansımız oldu. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, sormak istediği soruları, bize yol gösterici bir şekilde kendi programlarını paylaştılar."
Geleceği konuşmanın iş dünyası için önemine işaret eden Bilecik, "4. Sanayi Devrimi'nden tutun, dünya ekonomisi içerisinde Türkiye'nin nasıl göründüğü tarafımızdan görüşlerine ihtiyaç duyduğumuz noktalardı." diye konuştu.
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