Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.



AA'nnı haberine göre, Afrin'de, PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atılan roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.





Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.

ÇAVUŞOĞLU, GÜL VE AKAR'DAN İNCELEME

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kent merkezine yönelik roketli saldırısında hasar gören binada incelemelerde bulundu.



Şanlıurfa'daki incelemelerinin ardından Kilis'e geçen Orgeneral Akar, Vali Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti, PYD/PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında ağır hasar gören Çalık Camisi'nde inceleme yaptı. Akar, daha sonra kentte temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Gül ile bir araya geldi.





Saat 15.00 sıralarında Afrin'deki teröristler tarafından ateşlenen roketin isabet ettiği 7 Aralık Mahallesi'ndeki binaya geçen Çavuşoğlu, Gül ve Orgeneral Akar, yetkililerden bilgi aldı. Mahalle sakinleri, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a sevgi gösterisinde bulunarak, "Allah sizi korusun" diye seslendi.



Orgeneral Akar, incelemelerin ardından gazetecilerin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili soruları üzerine, "Bitecek, az kaldı, her şey güzel olacak." cevabını verdi.

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