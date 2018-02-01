Son dakika haberine göre, Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya düştü. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Habertürk TV'den Osman Girgin'in olay yerinden şunları aktardı:

Valiliğe yine yakın bir nokta. Aracın üzerinden geçtiğini fark ettik. Hergün yemek yediğimiz restoran. Yaralılar olduğu bilgisi var, çok sayıda ambulans da bu bölgeye doğru geliyor. Bölgede görev yapan gazetecilerin hergün yemek yedikleri restoran.

REYHANLI'DA MEZARLIĞA DA ROKET ATILDI

Habertürk TV'de yer alan habere göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir mezarlığa da roket atıldığı belirtiliyor.

GECE SAATLERİNDE DE ROKET ATILMIŞTI

Terör örgütü PKK-PYD tarafından 02.30 sıralarında da Kilis kent merkezine bir roket atılmıştı. İHA'nın haberine göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir evin duvarına isabet eden roket sabah saatlerinde fark edildi. Mahalle sakinleri gece 02.30 sıralarında bir patlama sesi duyduklarını, dışarı çıkıp baktıklarını bir şey göremediklerini ifade ettiler. Günün aydınlanmasıyla birlikte roket düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İKİNCİ ROKET DE BULUNDU

Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis kent merkezine gece atıldığı tahmin edilen ikinci roket bulundu.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN ATTIĞI ROKET HAVADA PATLADI

Ayrıca, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Perişan mevkisinde bulunan Piyade Taburuna terör örgütü PKK/PYD'li teröristlerce atılan roket havada patlayarak taburun yakınına düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Kırıkhan ilçesinde bulunan Piyade Taburuna roketli saldırı yapıldı. Tabura atılan roket havada patlayarak tabur yakınına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri roketin düştüğü yerde incelemelerde bulundu.

AFRİN'DEN 55 ROKET ATILDI, 5 KİŞİ ÖLDÜ, 73 KİŞİ YARALANDI

AA'nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Arfin bölgesindeki terör hedeflerini bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda aradan geçen 11 günde Afrin'deki teröristler tarafından Kilis şehir merkezine 23 roketli, Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 32 roketli ve bir havan mermili saldırı yapıldı.

Sivil alanlara yönelik saldırılarda 2'si Suriyeli 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 73 kişi yaralandı.

Reyhanlı'da sivil yerleşim yerlerine 28, Hassa kırsalına 2 roket düşen saldırılarda, Kırıkhan'a ise 1 havan mermisi atıldı.

Saldırılarda Reyhanlı'daki 17 yaşındaki Fatma Avlar ile Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares (51) hayatını kaybetti, Kırıkhan'a atılan havan mermisi nedeniyle de TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş (30) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 51 oldu.

Terör saldırılarında Reyhanlı'da 11 ev ile 15 iş yeri hasar gördü, 20 araç ise kullanılamaz hale geldi.

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