Kilis Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamaya göre, okullar 12 Şubat'a kadar tatil edildi. Kilis Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarıyıl tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.

— Kilis Valiliği (@kilisvaliligi) February 4, 2018

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ROKETLİ SALDIRILARI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'i işgal eden terör örgütüne yönelik 20 Ocak'ta başlatılan harekat kapsamında 34 roketli saldırının yapıldığı Kilis'te 1'i Suriye uyruklu 2 kişi yaşamını yitirirken 39 kişi de yaralandı.

HATAY'IN 4 İLÇESİNDE DE YARIYIL TATİLİ UZATILDI

Hatay'ın 4 ilçesi, Reyhanlı, Hassas, Kumlu ve Kırıkhan'da da yarıyıl tatili 12 Şubat'a kadar uzatıldı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahallelerimizde bulunan okullarımızda yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. Bahse konu ilçelerimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süre içerisinde aksayan dersler için daha sonra telafi eğitimi düzenlenecektir" denildi.

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