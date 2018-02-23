Kimse Yok mu Derneği'ne FETÖ operasyonu!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, dernek yöneticisi 21 şüpheliye yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 21 dernek yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın haberine göre; bu kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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