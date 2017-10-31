Kırıkkale'de bir ortaokulda, tuz ruhu kokusundan etkilenen çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda delinen tuz ruhu bidonu, okulun görevlisi tarafından bahçeye çıkarıldı. Burada bir ağacın dibine dökülen tuz ruhundan çıkan kokudan çok sayıda öğrenci olumsuz etkilendi. Öğrencilerin rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.



Bazı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bazılarına da olay yerinde müdahale edildi.