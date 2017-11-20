Son dakika... Kırklareli'nde kar yağışı başladı!

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

AA'nın haberine göre, kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 6, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

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Kofçaz ilçesinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar yolda kalırken, Demirköy ilçesinde de sürücüler zor anlar yaşadı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda zinciri olmayan araçların trafikte ilerlemesine müsaade etmiyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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