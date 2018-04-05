Tunceli'nin Pülümür kırsalındaki operasyonlar kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu 'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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