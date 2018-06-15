Antalya Barosu, Kemer İlçesi’ne bağlı Tekirova turizm bölgesindeki Kleopatra Koyu’nun yıllık 505 bin TL bedelle 29 yıllığına bir şirkete kiraya verildiği ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması için bayramdan sonra dava açacak.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Kleopatra Koyu’nu da içine alan 120 dönümlük Tekirova Tabiat Parkı alanının, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 30 Mayıs’ta yapılan ihaleyle 3 firmanın oluşturduğu ortaklığa kiralandığını hatırlattı. İhale sürecinin hukuka uygun olup olmadığı, kamu yararı bulunup bulunmadığı gibi birtakım hukuki kriterler olduğuna dikkat çeken Balkan, konunun Antalya Barosu Çevre ve İmar İzleme Kurulu’nda gündeme getirilerek, hukuki çalışmalara başlandığını açıkladı.

BAYRAMDAN SONRA BAŞLATILACAK

Balkan, “Hukuki bir şekilde ilerlemek zorundayız; tıpkı Phaselis ve Kındılçeşme örneklerinde olduğu gibi. Ama ilk edindiğimiz izlenim, bu ihalenin iptal edilmesiyle ilgili hukuki süreç başlatmak gerektiği yönünde. Bayramdan sonra da hukuki süreci başlatmış olacağız. İhalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istenecek” diye konuştu.

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