İHA'dan gelen son dakika hebrine göre; Kocaeli Dilovası'nda parfüm fabrikasında büyük yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile tüm ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle Jandarma ekipleri geniş bir güvenlik önlemi alırken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.
Olay yerinin karşısındaki ilaç fabrikasının İnsan Kaynakları Müdürü Yaşar Coşkun, yaptığı açıklamada, parfüm fabrikasındaki yangının kendi fabrikalarına herhangi bir yansıması bulunmadığını söyledi.
Çatıdaki yangını, fabrikalarındaki güvenlikçilerin görerek itfaiyeye haber verdiğini ifade eden Coşkun, "Büyük bir yangın. Yanan fabrika, parfüm fabrikası. Fabrikanın içeriğinde neler var bilmiyoruz. Yangında ara ara patlamalar oluyor." diye konuştu.
"YANGINDA CAN KAYBI YOK"
Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla ilgili bilgi almak için GEBKİM ve fabrika yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.
Görüştüğü kişilerin de yangının çıkış sebebini bilmediğini anlatan Alkan, "Yangın fabrikada kimsenin olmadığı zamanda çıktı. Herhangi yaralı ve can kaybı yok. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 20 itfaiye aracıyla yangına müdahale ediliyor. Yangının çıkış sebebi fabrika güvenlik kameraları incelendiğinde ortaya çıkabilir ancak elektrik kontağından çıktığı zannediliyor." ifadelerini kullandı.
3 SAATLİK MÜCADELENİN ARDINDAN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada yaklaşık 70 milyon TL maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapacağı öğrenildi.
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