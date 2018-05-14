Kocaeli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 71 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 79 gram uyuşturucu madde, 93 adet uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 41'i, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlamasıyla haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla salıverilirken, 30 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

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