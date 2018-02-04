O polisle ilgili son dakika gelişmesi... Karaman'da gittiği kokoreççide kendileriyle ilgilenilmediği iddiasıyla garsonu tokatlayıp, tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayarak başına tabanca doğrultan komiser yardımcısı E.E.'nin tabancasına el konuldu.



Karaman Valiliği, E.E. ve olayı karışan diğer polis memuru B.Ş., hakkında adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma başlatıldığı ve soruşturma için de müfettiş istendiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, olay, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı E.E. ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekât polisi B.Ş., izinlerini geçirmek için geldikleri Karaman'da, iki meslektaşıyla birlikte, Fatih Taşkıran'a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre 'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?' diyerek kulağını çekip, tokat attı.



İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA TABANCA DOĞRULTTU



Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran işyeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.'ye, 'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?' diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran'ı yumrukladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Arbede sırasında E.E., beylik tabancasını çıkartıp Taşkıran'ın başına doğrulttu. Diğer polis memuru B.Ş. de garsona saldırıp, dövdü. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanlarının araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında müşteriler ise korkup, panik içinde dışarı çıktı.



Olayın ardından ifadeleri alınıp, serbest bırakılan 4 polisten Komiser Yardımcısı E.E.'nin silahına el konuldu. Karaman Valiliği de E.E. ve B.Ş. hakkında adli soruşturmanın yanı sıra, idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturma için de müfettiş istendiğini açıkladı. Valilik, işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda yaşanan, dışarıda da devam eden olay sırasında polislerden biri tarafından havaya 2 el ateş edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

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