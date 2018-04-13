Konya merkezli 34 ilde FETÖ soruşturması

Konya merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'ye yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu belirlenen 70 muvazzaf asker için yakalama kararı çıkarıldı.

AA'nın haberine göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yapan kişilerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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