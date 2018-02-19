Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin Nisan ayında Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI DA ASTANA'DA BİR ARAYA GELECEK

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yapılması planlanan zirveden iki hafta önce üç ülkenin dışişleri bakanlarının Kazakistan'ın Astana kentinde bir araya geleceği belirtildi.

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