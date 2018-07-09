OHAL yeniden teklif edilmez ise 18 Temmuz'da sona eriyor. Gelen açıklamalar OHAL'in yeniden uzatılmayacağı yönünde. Başbakan Yıldırım 'Son bir KHK yayımlanacak' demişti. 701 no'lu KHK dün yayımlandı. KHK kapsamında 18 bin 632 kişi görevden ihraç edildi. Görevden ihraç edilenlerin büyük kısmını polis ve askerler oluşturuyor. İhraç edilen isimler arasında kritik önemde görevleri yürütenler de bulunuyor.
AKINCI'NIN BİLİRKİŞİSİ
Hürriyet Gazetesi'nden Fevzi Kızılkoyun ve Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; Akıncı 142. Filo Komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Nail Bülbül de ihraç edildi. Hava Kuvvetleri, Bülbül’ün darbeye karşı durduğunu belirtmişti. Nail Bülbül, FETÖ’cülerin karargâh olarak kullandığı Akıncı Üssü’nde neler yaşandığına ilişkin incelemelerde bilirkişi olarak görev yapmıştı.
ADİL ÖKSÜZ İÇİN KURULAN ÖZEL EKİBİN BAŞINDAKİ İSİM
Darbe girişiminin en kritik isimlerinden firari Adil Öksüz’ün yakalanması için kurulan özel ekibin başında bulunan ve geçtiğimiz günlerde açığa alınıp tutuklanan Sakarya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz ile birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan ihraç edildi.
TARTIŞTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜRMÜŞTÜ
İstanbul Küçükçekmece’de 2015’te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz da ihraç edildi. İhraç edilen Emniyet Müdürü Hacı Bayram Koman da 7 Haziran 2015’te AK Parti’den Bayburt milletvekili olabilmek için Ankara Polis Akademisi Başkanlığı’ndan ayrılmıştı. Koman aday gösterilmeyince teşkilata dönmüştü.
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UYARI: 701 nolu KHK dosyası bir pdf dosyası olarak servis edilmiş olup,içindeki tüm sayfalar imajlar halinde yer almaktadır. Bu sebeple bu imajların metinlere dönüştürülebilmesi için OCR (Optical Character Recognition) adı verilen bir teknik kullanılmış ve buradaki metinler dijitalize edilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple 701 nolu KHK için özel olarak geliştirdiğimiz arama motorumuzun içerik tanıma başarı oranı yüzde 85-90 civarındadır
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