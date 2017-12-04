Son Dakika! Küçükçekmece'de metrobüs yoluna TIR devrildi!

Alınan bilgiye göre, Sefaköy Beşyol mevkisi D-100 karayolunda, Ankara istikametine seyir halindeki Tunay Kara’nın kullandığı 25 PEU 71 plakalı TIR ile Mehmet Baytar’ın kullandığı 34 GT 775 plakalı otomobil kazaya karıştı.

AA'nın haberine göre kazada TIR, metrobüs yoluna devrildi. Tır ve otomobilin sürücüleri ile otomobildeki bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle metrobüs ve D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan otomobil çekiciyle götürülürken, devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Metrobüs seferleri ise kontrollü devam ediyor.

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