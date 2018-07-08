Kaza, saat 10.50 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevki Topkapı İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte makas atan bir otomobil, önündeki araca çarptı. Arkadan gelen iki otomobil de kaza yapan araçlara çarparak durabildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.



Kazaya karışan araç sürücülerinden Bayram Birdal, “Trafik yoğunluğu yoktu. Normal seyir halindeydik. Önümüzde makas atan bir araca çarptı. Ben hemen arkalarındaydım. Ben fren yapınca kendimi kurtardım ama arkadan gelen araç da bana çarptı. 4 araç bir de motosiklet kazaya karıştı" dedi.

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