Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağının savaş uçakları tarafından bombalanmasına ait yeni görüntüler dava dosyasına girdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'Nİ BOMBALAYAN PİLOTTAN 'O GECE UÇMADIM' SAVUNMASI
Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ve ekindeki görüntüler, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde, darbecilerin kontrolündeki uçakların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombaladığı anlar da yer aldı.
Jandarma Genel Komutanlığının açık otoparkındaki yüksek çözünürlükteki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Külliye kavşağına birer dakika arayla iki bomba atılıyor.
İlk bomba 16 Temmuz saat 06.17'de, ikinci bomba ise yaklaşık bir dakika sonra aynı bölgeye bırakılıyor.
Bombaların düşmesiyle alev ve dumanlar yükseliyor, Külliye'den uzak olmasına rağmen patlamanın etkisiyle Jandarma Genel Komutanlığı karargahının camları kırılıyor.
BOMBALAYAN PİLOT, ABLASINA İTİRAF ETMİŞTİ
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresi ile Jandarma Genel Komutanlığı karargahında, darbecilerin uçak, helikopter ve zırhlı araçlardan açtıkları ateş sonucunda 29 kişi şehit olmuş, onlarca vatandaş da yaralanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladığı tespit edilen eski F-16 pilotu Müslim Macit, cezaevinde görüştüğü ablasına, mahkemedeki savunmasının aksine bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.
Ablasına, 15 Temmuz akşamı Ankara üzerinde uçtuğunu anlatan Macit, asıl hedefin Jandarma Genel Komutanlığı karargahının önünde, darbecileri protesto eden yüzlerce kişi olduğunu söylemişti.
Macit, hedefleri tam olarak anlayamadığı için bu bölgeye yakın olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını vurduğunu kabul etmişti.
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