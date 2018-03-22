TSK, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

TSK tarafından yapılan açıklamada, Komandolarımızın Hakurk/Kani Rash’ta kararlılıkla devam eden operasyonlarında bugün silahlarıyla birlikte 5 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

twitter

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER