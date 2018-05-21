Habertürk TV'nin aktardığı son dakika bilgisine göre, Kuzey Irak'ta düzenlenen terör saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada ise, "21 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.

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